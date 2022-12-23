23 декабря
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Недвижимость

Бастрыкин поручил краевому СК проверить барнаульский долгострой после пикета дольщиков

Следственное управление СК России по Алтайскому краю приступило к доследственной проверке по факту невыполнения обязательств застройщиком. Ход проверки взяли на контроль в центральном аппарате ведомства. Об этом рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Дольщики Sky-M вышли на пикет.
Дольщики Sky-M вышли на пикет.
altapress.ru.

Речь идет о апарт-комплексе Sky-M на Шумакова, 21. В минувшие выходные его дольщики вышли на площадь Свободы с требованием разрешить им самим достроить дом. Здание планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года. Но сроки несколько раз переносили, пока застройщика в 2021 году не признали несостоятельным.

«В сети Интернет сообщалось о проблемах дольщиков в городе Барнауле Алтайского края. Местный застройщик вместо выполнения обязательств по строительству жилого многоквартирного дома объявил себя банкротом», — заявили в СК, сообщая о начале доследственной проверки.

Председатель Следственного комитета России Сергей Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить об установленных обстоятельствах.

Подробнее о пикете дольщиков, их истории и требованиях altapress.ru писал здесь.

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