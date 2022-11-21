21 ноября
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Недвижимость

Белую, как снег «четырешку» с шикарным видом продают за 11 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру с абсолютно белым дизайном продают за 11 млн рублей в Барнауле. Она находится по адресу Павловский тракт, 297. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатная квартира, 104 кв. м за 11 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 104 кв. м за 11 млн рублей
Авито

Площадь квартиры — 104 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 105 тыс. рублей.

Квартира расположена на последнем, 16 этаже. Отсюда открывается прекрасный вид на город из больших панорамных окон. Ширина одного — 6 м, ширина второго — 3 м.

Владельцы квартиры сделали дизайнерский ремонт в белых тонах. Полы отделаны керамогранитом, стены покрыли авторской штукатуркой. Квартира кажется очень просторной за счет больших окон и светлых оттенков.

«В квартире все продумано до мелочей для комфортной жизни, ни один проводок не торчит», — рассказывают хозяева «четырешки».

В кухне сделали двойную раковину из искусственного камня. Такая же стоит в ванной. Здесь есть посудомоечная машина и стоит фильтр на воду.

В детской стены украсили авторской росписью, а в спальне поставили большую трехметровую кровать. Рядом стоит гардеробная.

Ванная комната совмещена с санузлом, здесь есть душевая кабинка, ванная и электрический водонагреватель. Также отдельно находится прачечная.

«Ремонт делали с любовью и для себя, не жалея сил и средств», — делятся владельцы.

Рядом с домом находятся школы № 135 и № 136 и детский сад № 267. В самом доме расположены продуктовый магазин, Сбербанк, стоматология, аптека, парикмахерская.

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