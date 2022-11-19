19 ноября
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Недвижимость

Коттедж с новогодним настроением продают в Барнауле за 17 млн рублей

Трехэтажный дом площадью 350 кв. м. продают на в Барнауле ул. Червонной, 82 за 17 млн рублей. Судя по фотографиям с «Циан», жильцы уже украсили коттедж к Новому году.

3-этажный коттедж, 350 кв.м.
3-этажный коттедж, 350 кв.м.
"Циан".

Как написано в объявлении, дом — шикарный, с отличным расположением. У него есть два этажа и цоколь. Причем, «подвал» с солярием, тренажерным залом и подсобкой.

На верхних этажах есть камин, четыре спальни, санузлы, ванная. Также есть столовая с кухонным гарнитуром за два млн рублей.

Дом продают вместе с мебелью.

На участке также есть гараж на две машины, баня с бассейном, охранная система. Летом 2020 полностью поменяли крышу для улучшения внешнего вида и теплоизоляции.

По словам автора объявления, до центра ехать всего 10 минут. Рядом есть магазины, школы и детские сады.

Ранее мы рассказывали, что в Барнауле продают уютную «четырешку» в знаменитом доме-пароходе за 22 млн рублей.

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