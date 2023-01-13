Березки, ковер с Лениным и портрет Гагарина. Колоритную «пятирешку» продают за 130 млн рублей в Москве

Пятикомнатную квартиру с необычным «советским» интерьером продают за 130 млн рублей в Москве. Она находится на Кривоколенном переулке, 14с1. Объявление появилось на « Авито ».

Пятикомнатная квартира с необычным интерьером за 130 млн рублей в Москве

Площадь квартиры составляет 277 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 468 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже в доме, расположеном в тихом переулка в районе Чистых прудов.

Квартира оформлена в современном классическом стиле. Однако дизайн больше напоминает соцреализм в современной обработке. Стены украшают картины известных художников, а в гостиной красуется большой портрет Юрию Гагарину.

Одна комната посвящена Владимиру Ленину — здесь лежит ковер с его портретом и выполнен витраж в полный рост. Сама комната оформлена в красных тонах.

Столовая украшена мозаикой в виде берез. Расставили живые цветы, а на столе стоит ваза в виде мухомора. Вазы, похоже, любимое украшение владельца квартиры после картин. В гостиной на отдельном столе стоит целая коллекция.

Особенно роскошно выглядит санузел. Унитаз украшают две мраморные колонны с массивными вазами. Здесь висят картины.

Дом находится в эпицентре «общественной кухни» Москвы. Рядом большое количество кофеен, ресторанов, столовых и баров.