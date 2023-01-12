12 января
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Недвижимость

Завораживающий вид. Солнечную «трешку» с гигантской террасой продают за 300 млн рублей в Москве

Трехкомнатную квартиру, залитую солнцем, продают за 300 млн рублей в Москве. Она находится на Звенигородской улице, 11. Объявление разместили на «Авито».

Солнечную «трешку» с собственным баром продают за 300 млн рублей в Москве
Солнечную «трешку» с собственным баром продают за 300 млн рублей в Москве
Авито

Площадь «трешки» составляет 207 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 1,4 млн рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 17 этаже в клубном, премиальном комплексе «Резиденция Монэ».

Утверждается, что ремонт в квартире — из дорогих, натуральных материалов, таких как дуб и оникс. Комнаты оформили в светлых тонах и поставили панорамные окна. Поэтому в помещения хорошо проникает свет.

Стены украсили интерьером ярких цветов. Вся мебель изготовлена по индивидуальному заказу из Италии и Франции.

В квартире есть просторная гостиная с обеденной и кухонной зонами, а также барной стойкой. Две мастер-спальни, каждая с ванной комнатой.

Дополнительно — две гардеробные, постирочная комната с гладильной станцией и сушильной машиной, а также гостевой санузел.

Отличительная черта квартиры — единственная в клубном доме большая терраса. Отсюда открывается завораживающий вид на достопримечательности Москвы.

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