Мятную «трешку» продают в доме с вековой историей за 25 млн рублей в Москве

Трехкомнатную квартиру, расположенную в доме, в котором проживали известные деятели СССР, продают за 25 млн рублей в Москве. Она находится на Ленинградском просп., 28. Объявление размещено на «Циан».

Площадь мятной «трешки» — 92 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 271 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, седьмом этаже в доме советской постройки. Его воздвигли в 1940 году, и в нем 11 лет жил Степан Петрович Щипачев — советский поэт, лауреат государственный премий СССР. А также проживала актриса театра и кино — Рина Зеленая.

В доме толстые стены и высокие потолки. Благодаря этому зимой в квартире тепло, а летом — прохладно.

В квартире кухня объединена с гостиной. Пол устлан паркетной доской из натурального дерева. Рядом есть спальня с застекленным балконом в сторону тихого двора.

Есть также вторая спальня, которую можно оборудовать под детскую комнату. Кроме того есть ванная комната.

Кстати в Барнауле за ту же цену продают четырехкомнатную квартиру с оригинальным декором в виде пчелиных сот.