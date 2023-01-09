Мятную «трешку» продают в доме с вековой историей за 25 млн рублей в Москве

Площадь мятной «трешки» — 92 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 271 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, седьмом этаже в доме советской постройки. Его воздвигли в 1940 году, и в нем 11 лет жил Степан Петрович Щипачев — советский поэт, лауреат государственный премий СССР. А также проживала актриса театра и кино — Рина Зеленая.
В доме толстые стены и высокие потолки. Благодаря этому зимой в квартире тепло, а летом — прохладно.
В квартире кухня объединена с гостиной. Пол устлан паркетной доской из натурального дерева. Рядом есть спальня с застекленным балконом в сторону тихого двора.
Есть также вторая спальня, которую можно оборудовать под детскую комнату. Кроме того есть ванная комната.
Кстати в Барнауле за ту же цену продают четырехкомнатную квартиру с оригинальным декором в виде пчелиных сот.
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