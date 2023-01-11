11 января
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Недвижимость

Нежнейшую «четырешку» с итальянскими нотками продают за 340 млн рублей в Москве

Четырехкомнатную квартиру с итальянскими мотивами продают за 340 млн рублей в Москве. Она находится на ул. Усачева, 11 Г. Объявление размещено на «Циан».

Нежнейшую «четырешку» с итальянскими нотками продают за 340 млн рублей в Москве
Нежнейшую «четырешку» с итальянскими нотками продают за 340 млн рублей в Москве
Циан

Площадь нежной «четырешки» — 200 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1,7 млн рублей.

Квартира находится на третьем этаже из 14 в ЖК «Садовые кварталы». Продавцы описывают его как тихий и уютный дом.

В квартире сделали ремонт в стиле современная классика с применением люксовых отделочных материалов. Комнаты обставили итальянской мебелью. Отделку выполнили в светлых и розовых оттенках с элементами контрастных цветов — коричневого и бирюзового.

В квартире кухня совмещена с гостиной. Есть три спальни со своими гардеробными. Дополнительно есть два санузла, постирочная и лоджия, оборудованная под кабинет.

Рядом с домом находятся множество продуктовых магазинов, кафе и ресторанов, вузы и детские сады. Из достопримечательной рядом — усадьба Трубецких и Музей истории медицины.

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