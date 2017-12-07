Буддисты хотят узаконить многоэтажку в туркластере на берегу Барнаулки

Четырехэтажный дом на Мало-Олонской, 37 уже построен. В нем располагается религиозная организация "Буддийского центра традиций карма кагью", а также салон красоты. По заявлению заинтересованных лиц, в том числе президента центра Петра Каменных, глава города Сергей Дугин поручил провести публичные слушания по предоставлению нужного вида использования участка. Пока дату мероприятия не назначили.

Объявление на сайте нашел Егор Галкин, активист барнаульского сообщества "Шпиль" и опубликовал пост в соцсетях. Он заявил, что точечная застройка в центре города недопустима. На волнующую город тему развернулась дискуссия, к которой присоединился и Петр Каменных. Он рассказал историю своего дома.

Петр Каменных,

президент "Буддийского центра традиций карма кагью":

— Не являясь профессиональными застройщиками, мы сделали немало ошибок, в том числе и документальных. Сегодняшний процесс узаконения здания связан именно с этим.