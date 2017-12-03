Из-за роста ипотечных сделок, рынок недвижимости Алтайского края изменился

В отчете Росреестра о количестве зарегистрированных ипотечных сделок сказано, что в августе жители края оформили 4,5 тыс. ипотечных кредитов, в сентябре — 3,8 тысяч, а в октябре — 4,7. Октябрьский результат самый высокий в 2017 году. Меньше всего кредитов под залог недвижимости выдано в январе — 1,5 тыс.

Марина Ракина,

президент Союза риэлторов Барнаула: