Недвижимость

Из-за роста ипотечных сделок, рынок недвижимости Алтайского края изменился

Сегодня, 15:41.
Недвижимость

По данным Росреестра, в октябре в Алтайском крае выдано 4,7 тыс. ипотечных кредитов. Это на 22% больше, чем в октябре. Марина Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая, говорит, что рынок ипотечного кредитования растет с августа, а вслед за ним растет рынок новостроек и это может привести к определенным последствиям.

Центр Барнаула. Новостройка.
Центр Барнаула. Новостройка. Фото : Олег Богданов.

В отчете Росреестра о количестве зарегистрированных ипотечных сделок сказано, что в августе жители края оформили 4,5 тыс. ипотечных кредитов, в сентябре — 3,8 тысяч, а в октябре — 4,7. Октябрьский результат самый высокий в 2017 году. Меньше всего кредитов под залог недвижимости выдано в январе — 1,5 тыс.

Марина Ракина,
президент Союза риэлторов Барнаула:

— Рост количества оформленных ипотечных кредитов сразу же отразился на количестве сделок на первичном рынке. Их стало заметно выше (по данным Росреестра на 27%, - Прим. ред.). Думаю, что тренд продлится и даже может привести к небольшому повышению цен на квадратный метр в новостройках перед Новым годом.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. 1905 года ул. 1905 года