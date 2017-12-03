Из-за роста ипотечных сделок, рынок недвижимости Алтайского края изменился

По данным Росреестра, в октябре в Алтайском крае выдано 4,7 тыс. ипотечных кредитов. Это на 22% больше, чем в октябре. Марина Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая, говорит, что рынок ипотечного кредитования растет с августа, а вслед за ним растет рынок новостроек и это может привести к определенным последствиям.
В отчете Росреестра о количестве зарегистрированных ипотечных сделок сказано, что в августе жители края оформили 4,5 тыс. ипотечных кредитов, в сентябре — 3,8 тысяч, а в октябре — 4,7. Октябрьский результат самый высокий в 2017 году. Меньше всего кредитов под залог недвижимости выдано в январе — 1,5 тыс.
Марина Ракина,
президент Союза риэлторов Барнаула:
— Рост количества оформленных ипотечных кредитов сразу же отразился на количестве сделок на первичном рынке. Их стало заметно выше (по данным Росреестра на 27%, - Прим. ред.). Думаю, что тренд продлится и даже может привести к небольшому повышению цен на квадратный метр в новостройках перед Новым годом.
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