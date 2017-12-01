Недвижимость

В Барнауле замерли цены на жилье

Сегодня, 11:56.
Недвижимость

В ноябре средняя цена квартир на вторичном рынке Барнаула почти не изменилась по сравнению с октябрем. Квадратный метр продавали за 45,08 тыс. рублей, сообщает агентство недвижимости "Жилфонд".

Жилой комплекс "Твикс" на Партизанской, 55.
Жилой комплекс "Твикс" на Партизанской, 55. Фото : selfstroi.ru.

Директор АН "Жилфонд" Людмила Авдюхина говорит, что последние пять месяцев цены на жилье в Барнауле "находятся в состоянии неустойчивого равновесия".  

Людмила Авдюхина,
директор АН "Жилфонд":

— Если в середине осени цены показывали положительную динамику в большинстве сегментов, то в ноябре средние цены предложения на однокомнатные и двухкомнатные снизились, а трехкомнатные удержали общий положительный тренд.

Ноябрь 2017 года для вторичного рынка Барнаула, по данным "Жилфонда", завершился со следующим уровнем цен:

  • 1-комнатные квартиры — 48,02 тыс. руб. за кв. м (- 0,06%)
  • 2-комнатные квартиры — 43,83 тыс. руб. за кв. м (- 0,07%)
  • 3-комнатные квартиры — 42,50 тыс. руб. за кв. м (+ 0,34%)

В среднем по всем типам квартир — 45,08 тыс. руб. за кв. м (+0,03%)


 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
пр. Ленина, 151 б пр. Ленина, 151 б