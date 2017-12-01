В Барнауле замерли цены на жилье

В ноябре средняя цена квартир на вторичном рынке Барнаула почти не изменилась по сравнению с октябрем. Квадратный метр продавали за 45,08 тыс. рублей, сообщает агентство недвижимости "Жилфонд".
Директор АН "Жилфонд" Людмила Авдюхина говорит, что последние пять месяцев цены на жилье в Барнауле "находятся в состоянии неустойчивого равновесия".
Людмила Авдюхина,
директор АН "Жилфонд":
— Если в середине осени цены показывали положительную динамику в большинстве сегментов, то в ноябре средние цены предложения на однокомнатные и двухкомнатные снизились, а трехкомнатные удержали общий положительный тренд.
Ноябрь 2017 года для вторичного рынка Барнаула, по данным "Жилфонда", завершился со следующим уровнем цен:
- 1-комнатные квартиры — 48,02 тыс. руб. за кв. м (- 0,06%)
- 2-комнатные квартиры — 43,83 тыс. руб. за кв. м (- 0,07%)
- 3-комнатные квартиры — 42,50 тыс. руб. за кв. м (+ 0,34%)
В среднем по всем типам квартир — 45,08 тыс. руб. за кв. м (+0,03%)
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