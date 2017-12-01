В Барнауле замерли цены на жилье

Директор АН "Жилфонд" Людмила Авдюхина говорит, что последние пять месяцев цены на жилье в Барнауле "находятся в состоянии неустойчивого равновесия".

Людмила Авдюхина,

директор АН "Жилфонд":

— Если в середине осени цены показывали положительную динамику в большинстве сегментов, то в ноябре средние цены предложения на однокомнатные и двухкомнатные снизились, а трехкомнатные удержали общий положительный тренд.

Ноябрь 2017 года для вторичного рынка Барнаула, по данным "Жилфонда", завершился со следующим уровнем цен:

1-комнатные квартиры — 48,02 тыс. руб. за кв. м (- 0,06%)

2-комнатные квартиры — 43,83 тыс. руб. за кв. м (- 0,07%)

3-комнатные квартиры — 42,50 тыс. руб. за кв. м (+ 0,34%)

В среднем по всем типам квартир — 45,08 тыс. руб. за кв. м (+0,03%)



