В Барнауле назвали улицу с самым дорогим жильем

В N1.RU проанализировал около 5 тыс. объявлений на рынке вторичного жилья, включив в рейтинг улицы, где продавалось не менее 10 квартир в разных домах.

Лидером рейтинга стал Змеиногорский тракт. Здесь средняя стоимость "квадрата" составляет 60,4 тыс. руб. На втором месте — Социалистический проспект, на третьем — улица Партизанская. Другие участники топ-10 также находятся в центре города.

Эксперты установили, что средняя цена квадрата на 10 самых дорогих улицах Барнаула — 56,9 тыс. руб. Это на 26% выше средних цен в городе.