Недвижимость

В Барнауле назвали улицу с самым дорогим жильем

Сегодня, 16:36.
Недвижимость

Самое дорогое жилье в Барнауле продают на Змеиногорском тракте, выяснили аналитики портала N1.RU.

Недвижимость Барнаула. Рублёвка.
Недвижимость Барнаула. Рублёвка. Фото : Анна Зайкова.

В N1.RU проанализировал около 5 тыс. объявлений на рынке вторичного жилья, включив в рейтинг улицы, где продавалось не менее 10 квартир в разных домах.

Лидером рейтинга стал Змеиногорский тракт. Здесь средняя стоимость "квадрата" составляет 60,4 тыс. руб. На втором месте — Социалистический проспект, на третьем — улица Партизанская. Другие участники топ-10 также находятся в центре города.



Эксперты установили, что средняя цена квадрата на 10 самых дорогих улицах Барнаула — 56,9 тыс. руб. Это на 26% выше средних цен в городе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Партизанская, 149 Партизанская, 149
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
пр. Комсомольский, 44 пр. Комсомольский, 44