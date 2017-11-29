В Барнауле назвали улицу с самым дорогим жильем

Самое дорогое жилье в Барнауле продают на Змеиногорском тракте, выяснили аналитики портала N1.RU.
В N1.RU проанализировал около 5 тыс. объявлений на рынке вторичного жилья, включив в рейтинг улицы, где продавалось не менее 10 квартир в разных домах.
Лидером рейтинга стал Змеиногорский тракт. Здесь средняя стоимость "квадрата" составляет 60,4 тыс. руб. На втором месте — Социалистический проспект, на третьем — улица Партизанская. Другие участники топ-10 также находятся в центре города.
Эксперты установили, что средняя цена квадрата на 10 самых дорогих улицах Барнаула — 56,9 тыс. руб. Это на 26% выше средних цен в городе.
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