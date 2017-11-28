В Барнауле семью выселили из квартиры за долги. Фото: barnaul.org. В Барнауле семью выселили из квартиры за долги. Фото: barnaul.org. В Барнауле семью выселили из квартиры за долги. Фото: barnaul.org. В Барнауле семью выселили из квартиры за долги. Фото: barnaul.org. В Барнауле семью выселили из квартиры за долги. Фото: barnaul.org.

Трехкомнатную квартиру площадью 60,7 квадратных метров когда-то получила мать мужчин. Она заселилась в новую девятиэтажку в 1976 году.

Долги за услуги ЖКХ копились много лет. На жильцов несколько раз подавали в суд. Кроме того, им ограничивали подачу воды и электричества. Мужчины не оплачивали долги, а незаконно подключались к сети самостоятельно.

В отношении братьев возбудили три исполнительных производства. Их прекратили в связи с отсутствием у мужчин имущества.

В августе 2017 года Ленинским районным судом было решено выселить мужчин с предоставлением другого жилого помещения. Теперь они будут жить в комнате площадью 13,6 квадратных метров на улице Э. Алексеевой, 70.