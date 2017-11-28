В Барнауле семью выселили из квартиры за долги

В Барнауле из квартиры по улице Антона Петрова, 214 выселили двух братьев. Их долг за жилищно-коммунальные услуги составил более 250 тыс. рублей, сообщает официальный сайт города.
Трехкомнатную квартиру площадью 60,7 квадратных метров когда-то получила мать мужчин. Она заселилась в новую девятиэтажку в 1976 году.
Долги за услуги ЖКХ копились много лет. На жильцов несколько раз подавали в суд. Кроме того, им ограничивали подачу воды и электричества. Мужчины не оплачивали долги, а незаконно подключались к сети самостоятельно.
В отношении братьев возбудили три исполнительных производства. Их прекратили в связи с отсутствием у мужчин имущества.
В августе 2017 года Ленинским районным судом было решено выселить мужчин с предоставлением другого жилого помещения. Теперь они будут жить в комнате площадью 13,6 квадратных метров на улице Э. Алексеевой, 70.
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