Будущие барнаульские дома, которые заставят автомобилистов плакать или кричать от восторга

Градостроительный совет рассмотрел эскизы четырех зданий. Эксперты обсудили, сделают ли эти проекты город удобнее или нет. И о выразительности архитектуры подумали, конечно. Altapress.ru собрал мысли в один материал.

Еще попытка

Эксперты во второй раз рассмотрели проект шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39 от застройщика «Алгоритм-дом». Хоть разработчики и смогли ответить на многие вопросы, все же, по мнению экспертов, в проекте остались проблемные места.

Напомним, что «АрхИ Групп» подготовил проект двухсекционного дома с объектами общественного назначения на первом этаже, а также подземной парковкой и кладовыми. Участок находится в окружении советской панельной застройки.

Архитекторы использовали простую прямоугольную форму и отделочные материалы в нейтральных цветах.

Прежде всего у экспертов возникли вопросы к представленной документации, в которой недоставало важных деталей, дающих представление об объекте.

В этот раз ее дополнили: добавили некоторые расчеты, планы этажей, развертки улиц, фотографии окружающей застройки, отразили рельеф местности на схемах и т. д. Обновленный проект представила фирма «Домус плюс».

Однако в расчетах нашли изъяны. Например, проектировщики учли территории школ и детских садов при высчитывании озелененных территорий общего пользования в кварталах, чего не стоило делать. Эти данные влияют на то, какое озеленение будет обязан провести застройщик.

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

Лаконичность или невыразительность

Члены градосовета советовали изменить облик здания, сделав архитектурный акцент, например, высотный, чтобы украсить перекресток.

Сделать это проектировщики отказались, ссылаясь на то, что это будет сильно выбиваться из образа района: открытые углы, прямоугольные формы и строгая симметричность.

«Мы сознательно не стали и перегружать цветовыми акцентами фасады, потому что наша концепция заключается в сдержанности и бесконфликтности с окружающей застройкой», - отметил представитель проектной фирмы Вадим Пешков.

«Вспомним советское время: с помощью «крестов» и панельных секций создавались архитектурные акценты. Вы правильно заметили, что сейчас другие возможности, но почему вы ими не пользуетесь? - спросил эксперт Сергей Шадрин. - Как архитектора это, конечно, не устраивает, обидно. Здесь явно нужен акцент, ну пусть перепад высот».

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

Путь в никуда

На прошлом заседании не объяснили как по улицам будут двигаться пешеходы. На этом — пришли к выводу, что силами проектной фирмы эту задачу не решить и нужно подключать администрацию.

Выяснилось, что профиль улицы тридцателетней давности, опираясь на который архитекторам нужно было проработать пешеходные связи, не соответствуют ни действительности, ни современным требованиям по ширине дорожек.

В районе проектируемого дома тротуары частично есть на ул. Сухэ-Батора, но нет вовсе на ул. Панфиловцев.

Люди ходят по стихийным тропам вдоль зданий. Если если положить тротуар по прямой — он уткнется в перекресток, где нет пешеходных переходов, чем будет провоцировать прохожих перебегать улицу в неположенном месте, заметили проектировщики.

Они предложили изменить направление так, чтобы пешеходы следовали ближе к дому и уличной парковке, что не устроило экспертов.

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

«Соберемся отдельно с органами ГИБДД, застройщиком, комитетом по дорожному хозяйству и разберем отдельно, - сказал председатель совета Андрей Федоров. - Нужно понять и перспективу работы — на этих улицах много подобных проблем».

Плотно

Эксперты выразили сомнение, что дом на участке не превышает норму по плотности населения.

«Потенциальные возможности участка определяет удельный показатель земельной доли, - отметил главный архитектор края Виктор Четошников. - Это соотношение площади участка к общей площади жилого дома. Исходя из этого, здесь можно построить примерно 7,9 тыс. м. кв. В проекте — 11 тыс. кв. м. Потенциал участка превысили на 40%».

Он подчеркнул, что из-за этого объема жители недополучат необходимые для них площадки и парковки.

«Требуемое количество автомобилей — 301. На участке разместили 25%. Где в пешей доступности будут хранить еще 184 машины? Это средней руки гаражный кооператив. В переводе на кв. м — 3,9 тыс.», - сказал Виктор Четошников.

Авторы проекта предложили схему с радиусом 800 метров от дома, на которых отметили более 10 существующих средних и крупных гаражных комплексов.

«Указаны, в том числе, объекты в квартале 2034. Я делал проект его застройки, рассчитывал гаражи на проектное население. И жителей с машинами с Сухэ-Батора, 39 в голове не держал. С остальными объектами, я уверен, та же ситуация: люди строили для своих потребностей», - заключил Четошников и порекомендовал уменьшить объем строительства.

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

Также он добавил, что следует соблюдать линию застройки на ул. Сухэ-Батора — сейчас дом выходит немного вперед. Вернуть его «на место» полезно для случая, когда потребуется расширить дорогу, и удобно для обслуживания магазинов на первом этаже.

Проект поддержали с замечаниями.

5,1 тыс. кв. м — площадь участка;

1,5 тыс. кв. м — площадь застройки;

225 — количество квартир. Расчетное количество жителей — 443.

Зооапельсин на Сизова

Экспертам также представили проект небольшого зоомагазина на ул. Сизова, 26г в боевом, как у личинки колорадского жука, раскрасе.

В окружении нейтральной высотки, пятиэтажек и соседнего, впритык стоящего бежево-коричневого павильона новое здание, скажем мягко, выделяется.

Цвет сэндвич-панелей выбрал заказчик, объяснил архитектор бюро «Архисидек» Виталий Рамазанов.

Проект зоомагазина на ул. Сизова, 26г. Архисидек Проект зоомагазина на ул. Сизова, 26г. Архисидек Проект зоомагазина на ул. Сизова, 26г. Архисидек

Двухэтажный магазин будет прямоугольным, без подвала и чердака. Фасадная часть узкая, шириной шесть метров.

Торговый зал займет всего 59 кв. м. По сути, это пункт выдачи интернет-магазина.

Новый объект планируют построить в 6,5 см от соседнего одноэтажного магазина. Это не устроило экспертов. Они отметили, что лучше объединить его с соседней постройкой, иначе в щели все время будет лежать мусор.

Также в эскизе почти на четверть превысили предельно допустимый объем строительства.

Проект отправили на доработку, попросив учесть замечания и изменить цветовое решение.

221 кв. м — площадь участка;

161 кв. м — площадь застройки.

Между Тормозной и Крайним

Другой объект. На ул. Гоголя, 242 построят многоквартирный жилой дом-ступеньку, эскиз которого разработал «Барнаулгражданпроект» для специализированного застройщика «ГлавАлтайСтрой».

Эскиз дома на ул. Гоголя, 242. Барнаулгражданпроект Эскиз дома на ул. Гоголя, 242. Барнаулгражданпроект Эскиз дома на ул. Гоголя, 242. Барнаулгражданпроект

Здание будет находиться в Центральном районе Барнаула, между ул. 2-я Тормозная и переулком Крайний. Вокруг частный сектор. Рядом есть остановка трамвая, детский сад и, с большой вероятностью, появится школа.

Здание двухсекционное в 12 и 15 этажей. Фасад будет вентилируемым, из керамогранитных плит белого, графитового и оранжевого цветов.

Во дворе разместят площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой. Подземного паркинга не будет. На участке оставили 44 места для постоянного хранения машин и 35 — под гостевую парковку.

Здесь та же проблема, что и с домом на ул. Сухэ-Батора Эксперты поинтересовались, где хранить еще 132 автомобиля, которые должны быть здесь по нормативам.

Эскиз дома на ул. Гоголя, 242. Барнаулгражданпроект Эскиз дома на ул. Гоголя, 242. Барнаулгражданпроект

Проектировщики отметили, что это район малоэтажной застройки и здесь нет такой плотности машин, как в других кварталах.

Нашли и неточности на проекте участка — отступы от красных линий, соседних зданий и т.д.

Показалась экспертам несколько простой и нелепой форма здания «Маленький Федот и большой Федот»: две абсолютно одинаковые секции, но с разной высотой.

Эскиз отправили на доработку, попросив поправить документацию, а также представить проект планировки.

5,1 тыс. кв. м – площадь участка;

1 тыс. кв. м – площадь застройки;

160 квартир. Расчетное количество жильцов — 318.

Вид на Евдокимова

И напоследок. На Павловском тракте, 196а построят многоквартирный дом из трех разноэтажных корпусов. Окна комплекса будут выходить на ул. Михаила Евдокимова — новую барнаульскую локацию, которая находится в микрорайоне в приаэродромной зоне.

Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова

Проект выполнили «Мастерская Золотова» и фирма «Домус плюс». Эскиз разработали в соответствии с утвержденным проектом планировки квартала.

Жилой комплекс будет состоять из трех корпусов с пристройками.

Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова

Две 17-ти этажных панельных блок-секций первого корпуса соединит одноэтажное здание с помещениями для магазинов и офисов. К корпусу пристроят подземную автостоянку. У заказчика есть возможность также разместить и подобную автономную парковку в будущем.

Остальные здания — 10-ти этажные «кирпички». Ко второму корпусу пристроят двухэтажный объект общественного назначения.

Украшать все это будут фасады из фиброцементных панелей и бетонной плитки под кирпич.

Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова Проект дома на Павловском тракте, 196а. Мастерская Золотова

Застройка занимает всего 22% от всей территории, что позволило распланировать места для всех необходимых площадок и благоустройства.

Проект поддержали без замечаний.