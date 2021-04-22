В парке «Юбилейный» нашли человеческий скелет . Это стало еще одним звоночком — большую зеленую зону Барнаула нужно приводить в порядок. Активисты и местные жители в этом году добились заметных успехов: организация «Планета» выиграла президентский грант на проекта «Парк здоровья вместо свалки», активисты создали общественный совет, проводят субботники. О том, что удалось сделать, а какие меры только предстоит принять для сохранения «Юбилейного» — в материале altapress.ru.

Время не ждет

Новость о том, что в реке на территории парка «Юбилейный» были найдены человеческие останки, облетела алтайские СМИ. Тем временем, местные жители уже давно бьют тревогу — не все места популярной зеленой зоны одинаково безопасны.

Стройка. Анна Зайкова , altapress.ru.

На «Юбилейный» наступают со всех сторон. Благодаря общественным организациям и просто неравнодушным людям, запущенный участок еще не застроили многоэтажками. Но строители не отступают.

«Банк идей»

Общественный совет парка не сидит на месте. Как и в случае с парком «Изумрудный», дело по сохранению «Юбилейного», хоть и тяжело, но продвигается.

Объявлен открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект территории парка. Организатором выступила общественная организация «Планета». В этом ее поддержал Алтайский Союз архитекторов.

В нем могут принять участие все желающие. Организационных взносов нет.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

В конкурсное жюри вошли такие специалисты, как Петр Анисифоров и Михаил Шмидт. Молодежную секцию будут оценивать «зеленые» архитекторы Андрей Атаджанов, Максим Максименко и их коллега Дмитрий Индюков.

Как отметили члены общественного совета парка «Юбилейный», большая ставка делается именно на молодое поколение. К конкурсу стараются привлекать студентов — будущих архитекторов и дизайнеров.

«Одна из наших задач — привлечь внимание молодых специалистов к проблемам Барнаула. Хорошо, если еще во время учебы они будут вовлечены в городские процессы, особенно в профессиональной сфере. Это даст им толчок в личном росте и, возможно, они все реже будут думать о переезде после окончания учебы», — рассказал Максим Максименко.

Максим Максименко и Дмитрий Индюков. Дмитрий Лямзин.

Далее он добавил, что если участники конкурса хорошо себя проявят, их проекты заметят и будут активно привлекать к общественному проектированию.

«В момент, когда будет формироваться команда для проектирования парка, они смогут органично влиться в нее и реализовать часть своих идей уже на рабочей его стадии», — подчеркнул архитектор.

Отметим, что организаторы конкурса не рассматривают мероприятие как финальную точку в разработке концепции благоустройства парка «Юбилейный». Это один из этапов, показывающий «широту идей и предложений».

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

«Таким образом мы сформируем некий „банк идей“. В него войдут как профессиональные, так и дипломные проекты, выполненные в разные годы для этой территории. В дальнейшем будем обсуждать все предложения с жителями, экспертами, активистами, представителями различных городских сообществ и бизнеса, чтобы в итоге получить оптимальное решение», — заключил Максименко.

Итоги архитектурного конкурса будут подведены до 1 июня.

Зеленая территория на двух островках

Схема границ парка «Юбилейного». Паблик в ВК «Клуб молодых архитекторов Алтая».

На схеме границ парка, прикрепленного к приложению конкурса, хорошо видно, что зеленая зона состоит из двух частей. Одна из низ — самая большая — разместилась в привычных границах. Вторая находится левее.

«Исторически территория парка была намного больше и продолжалась вверх по течению реки Пивоварки по другую сторону ул. Малахова. Сейчас от нее остался небольшой фрагмент с озером или, скорее, запрудой. Нам кажется важным показать, что этот участок все еще обладает рекреационным потенциалом и его обязательно надо рассматривать как часть „Юбилейного“. Да, он отделен широкой улицей и связь его с парком довольно условна. Тем не менее, только так можно спасти его от дальнейшей деградации и застройки», — подчеркнул Максименко.

Движение набирает обороты

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

Помимо конкурса проектов, «Юбилейный» стал участником всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств. С конца апреля по май любой житель страны сможет проголосовать в пользу любой зеленой зоны, набережной, пешеходной улицы и т. д.

У большого парка Барнаула есть все шансы попасть в лидеры списка. Движение в его защиту набирает обороты. На территории уже проводят экскурсии, активисты планируют интересные проекты, в частности, в мае намечены масштабные субботники, а в середине месяца планируется фестиваль бардовской песни.

Субботник в парке «Юбилейный». Дмитрий Лямзин

«"Юбилейный» стратегически важен. Он должен стать определенной фазой фиксации современных методов работы с парками. К тому же он является самым крупным ядром зеленого каркаса Барнаула, обладающим существенным экологическим, а также социальным потенциалом", — рассказал архитектор Андрей Атаджанов.

Что еще намечается

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Председатель общественного совет «Юбилейного» Любовь Бельдеева рассказала altapress.ru, что к работе над благоустройством парка активно подключились ТОСы «Стахановский» и «Северо-Западный», власти города и края (Минспорт, мэрия, администрации районов Барнаула). В частности, администрация Ленинского района на прошлой неделе помогла организовать один из субботников.

На сегодняшний день оформляется документация на снос аварийных деревьев. В этом общественников поддерживает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Председатель совета по реанимации «Юбилейного» Любовь Бельдеева и секретарь Наталья Васильева. opaltai.ru

Нерешенной остается важная проблема — через парк до сих пор ездят машины. Общественный совет намерен добиться установки запрещающих знаков. Зимой аллею, по которой был налажен стихийный трафик, заметает. Но, начиная с весны, машины вновь устремляются на территорию зеленой зоны.

«Я живу на краю парка. Когда мне нужно было куда-то срочно ехать, я вызывала такси. Через приложение я видела, как заказанная машина подъезжает к аллее в парк со стороны „Западного“, водитель понимал, что не сможет проехать и просто отменял заказ. И так было не один раз», — рассказала Любовь Бельдеева.

Автомобилисты оставляют вдоль аллеи парка горы мусора. На ближайшем субботнике общественники намерены заняться свалками, в том числе по периметру парка.

Парк «Юбилейный» в Барнауле. Ирина Харитон , Иван Блаженко

А еще благодаря усилиям совета на призыв о помощи «Юбилейному» откликнулись собаководы.

«Вместе мы будем заниматься уборкой и благоустройством территории. Кроме того, в рамках архитектурного конкурса, они разработают концепцию собачьих площадок», — добавила председатель общественного совета.

Андрей Атаджанов добавил, что размеры парка позволяют организовать здесь полноценные площадки для прогулок с домашними питомцами. При этом, в большинстве микрорайонов города это в принципе невозможно по действующим нормативам.

В барнаульском парке «Юбилейный». Предоставлено Любовью Бельдеевой.

Общественный совет «Юбилейного» готовит приглашения на один из субботников губернатору Виктору Томенко, мэру Вячеславу Франку, представителям АКЗС и Барнаульской гордумы.