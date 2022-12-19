Черные стены и много света. Лаконичную «трешку» продают за 12,6 млн рублей в барнаульской новостройке

Трехкомнатную квартиру в новостройке на ул. Аванесова, 44 продают за 12,6 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на « Авито ».

Трехкомнатная квартира, 90 кв. м за 12,6 млн рублей

Площадь новенькой квартиры — 90 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 139 тыс. рублей. Она расположена на седьмом этаже из 17 в ЖК «Нагорный» — его сдали в 2022 году.

В «трешке» сделан современный дизайнерский ремонт, говорится в объявлении. Владельцы отказались от обоев и покрыли стены декоративной штукатуркой. Подоконники — из керамогранита. Полы выложены дорогим ламинатом.

На балконе и в ванной комнате теплые полы. Установлена европейская сантехника.

Есть две большие спальни, огромная гостиная, совмещенная с кухней, просторная прихожая, гардеробная и ванная комната. Территорию охраняют.