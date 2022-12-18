18 декабря
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Недвижимость

Квартиру с интеллигентными соседями напротив кинотеатра «Россия» продают за 6,9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, соседствующую с кинотеатром «Россия», в самом центре города продают за 6,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Брестской улице, 11. Объявление размещено на Авито.

Трехкомнатная квартира, 81,4 кв. м
Трехкомнатная квартира, 81,4 кв. м
Авито

Площадь «трешки» — 81,4 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 84,7 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из пяти в доме сталинской постройки. Здесь изолированные комнаты, высокие потолки и толстые стены с хорошей звукоизоляцией.

«Вы даже не поймете, есть ли у вас соседи», — описывают владельцы квартиры.

Остальные жильцы, по словам продавцов, интеллигентные люди. Окна выходят на две стороны: во двор и на улицу. В квартире сделали хороший ремонт — выровняли стены и потолки.

Во дворе дома есть современная детская площадка. Она огорожена забором.

Квартира находится в историческом центре Барнаула с идеальной транспортной развязкой. Здесь в шаговой доступности — вузы, школы, продуктовые магазины, кафе и рестораны.

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