Огромный коттедж с красным каменным камином продают за 18,5 млн рублей в Барнауле

Мы не зря назвали коттедж огромным — его площадь составляет 407 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 45 тыс. рублей.
Дом стоит на участке в 17 соток. Через дорогу расположен ленточный бор, а в десяти минутах ходьбы — река и озеро. Здесь можно купаться.
На первом этаже дома находится большой зал с камином в красных тонах. Кроме того, есть кабинет с выходом на балкон, уютная кухня со столовой, гаржеробная и санузел.
Второй этаж занимают три спальни, каждая — с выходом на балкон. Тут же размещена вторая гостиная и большая ванная комната.
Также имеется цокольный этаж. Там хозяева разместили спортзал и бильярдную комнату. Оборудованы прачечная, комната для хранения и котельная. Отопление газовое.
На территории участка стоит гараж, вмещающий три автомобиля. Также владельцы построили баню с глубоким бассейном. На втором этаже находится летняя кухня.
На участке есть все посадки.
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