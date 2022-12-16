16 декабря
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Недвижимость

Огромный коттедж с красным каменным камином продают за 18,5 млн рублей в Барнауле

Большой коттедж с роскошной красной гостиной продают за 18,5 млн рублей в Барнауле. Он находится на ул. Кутузова. Объявление размещено на «Авито».

Коттедж, 407 кв. м за 18,5 млн рублей
Коттедж, 407 кв. м за 18,5 млн рублей
Авито

Мы не зря назвали коттедж огромным — его площадь составляет 407 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 45 тыс. рублей.

Дом стоит на участке в 17 соток. Через дорогу расположен ленточный бор, а в десяти минутах ходьбы — река и озеро. Здесь можно купаться.

На первом этаже дома находится большой зал с камином в красных тонах. Кроме того, есть кабинет с выходом на балкон, уютная кухня со столовой, гаржеробная и санузел.

Второй этаж занимают три спальни, каждая — с выходом на балкон. Тут же размещена вторая гостиная и большая ванная комната.

Также имеется цокольный этаж. Там хозяева разместили спортзал и бильярдную комнату. Оборудованы прачечная, комната для хранения и котельная. Отопление газовое.

На территории участка стоит гараж, вмещающий три автомобиля. Также владельцы построили баню с глубоким бассейном. На втором этаже находится летняя кухня.

На участке есть все посадки.

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