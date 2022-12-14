Не квартира, а искусство. Что за творческий таунхаус продают за 5,9 млн рублей в Барнауле

Таунхаус с ярким дизайном продают за 5,9 млн рублей на Правобережном тракте, 18А в Барнауле. Объявление размещено на « Авито ».

Таунхаус, 40 кв. м за 5,9 млн рублей

Площадь недвижимости — 40 кв. м. Ее предлагают на участке в 2 сотки. Стоимость одного «жилого квадрата» — 147,5 тыс. рублей.

У таунхауса, расположенного возле Оби, два этажа. На реке есть место для катера с круглосуточной охраной, а двор — под видеонаблюдением. До центра города — 10 минут езды.

По словам продавца, выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса. Утверждается, что мебель делали под заказ, а технику покупали у лучших производителей.

В интерьере преобладают светлые цвета. Комнаты украшают шедевры искусства. Например, картина с изображением скульптуры Микеланджело в спальне.

Есть кухня, гостиная, спальня и ванная. На открытом балконе выделили гриль-зону. Предусмотрена шумоизоляция.