Не квартира, а искусство. Что за творческий таунхаус продают за 5,9 млн рублей в Барнауле

Площадь недвижимости — 40 кв. м. Ее предлагают на участке в 2 сотки. Стоимость одного «жилого квадрата» — 147,5 тыс. рублей.
У таунхауса, расположенного возле Оби, два этажа. На реке есть место для катера с круглосуточной охраной, а двор — под видеонаблюдением. До центра города — 10 минут езды.
По словам продавца, выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса. Утверждается, что мебель делали под заказ, а технику покупали у лучших производителей.
В интерьере преобладают светлые цвета. Комнаты украшают шедевры искусства. Например, картина с изображением скульптуры Микеланджело в спальне.
Есть кухня, гостиная, спальня и ванная. На открытом балконе выделили гриль-зону. Предусмотрена шумоизоляция.
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