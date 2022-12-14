14 декабря
﻿
Недвижимость

Не квартира, а искусство. Что за творческий таунхаус продают за 5,9 млн рублей в Барнауле

Таунхаус с ярким дизайном продают за 5,9 млн рублей на Правобережном тракте, 18А в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Таунхаус, 40 кв. м за 5,9 млн рублей
Таунхаус, 40 кв. м за 5,9 млн рублей
Авито

Площадь недвижимости — 40 кв. м. Ее предлагают на участке в 2 сотки. Стоимость одного «жилого квадрата» — 147,5 тыс. рублей.

У таунхауса, расположенного возле Оби, два этажа. На реке есть место для катера с круглосуточной охраной, а двор — под видеонаблюдением. До центра города — 10 минут езды.

По словам продавца, выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса. Утверждается, что мебель делали под заказ, а технику покупали у лучших производителей.

В интерьере преобладают светлые цвета. Комнаты украшают шедевры искусства. Например, картина с изображением скульптуры Микеланджело в спальне.

Есть кухня, гостиная, спальня и ванная. На открытом балконе выделили гриль-зону. Предусмотрена шумоизоляция.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость