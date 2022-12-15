15 декабря
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Недвижимость

Сказочный коттедж на опушке леса продают за 20 млн рублей в Барнауле

Коттедж в окружении сосен и берез продают за 20 млн рублей в Барнауле. Он находится на Змеиногорском тракте, 65. Объявление размещено на Авито.

Коттедж, 320 кв. м за 20 млн рублей
Коттедж, 320 кв. м за 20 млн рублей
Авито

Площадь домика в лесу — 320 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 62,5 тыс. рублей.

Коттедж двухэтажный. Он стоит на участке в 10 соток в санаторно-курортной зоне.

На входе гости попадают на просторную веранду с панорамным остеклением.

На первом этаже находится светлая гостиная с большим количеством окон. Из них открывается роскошный вид на огромные сосны. Гостиная совмещена с кухней. Есть SPA-зона с сауной и санузлом.

С первого этажа можно выйти в теплый и светлый гараж на два автомобиля. Здесь же хранят дрова для растопки камина.

Второй этаж занимает спальня, санузел с душевой кабиной, мини-кухня. Есть уютная каминная зона и большая комната отдыха с бильярдной.

В цокольном этаже расположена гардеробная и комната для занятия спортом. 

Участок украшен хвойными деревьями, есть место для установки бани.

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