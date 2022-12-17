Солнечную двухуровневую квартиру в центре Барнаула продают за 27 млн рублей

В Барнауле продают 4-х комнатную двухуровневую квартиру площадью 224 кв.м. за 27 млн рублей. Объявление размещено на « Циан ».

4-х комнатная квартира в Барнауле за 27 млн рублей

Квартира находится на ул. Интернациональная, 95. У нее два этажа, высокие потолки и дизайнерский ремонт.

На первом этаже располагается кухня-гостиная и просторный санузел. На втором три комнаты, две из них детские.

Также имеется два санузла, сауна, лаундж-зона с камином и ванна с гидромассажем.

При ремонте были использованы только качественные материалы премиум-класса.

По словам автора объявления, на стенах выполнено специальное пробковое покрытие, которое создает дополнительную шумоизоляцию. Дополняют интерьер дома две изысканные лестницы.

Территория закрытая, с видеонаблюдением и парковкой во дворе.

В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки.