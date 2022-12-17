Солнечную двухуровневую квартиру в центре Барнаула продают за 27 млн рублей

Квартира находится на ул. Интернациональная, 95. У нее два этажа, высокие потолки и дизайнерский ремонт.
На первом этаже располагается кухня-гостиная и просторный санузел. На втором три комнаты, две из них детские.
Также имеется два санузла, сауна, лаундж-зона с камином и ванна с гидромассажем.
При ремонте были использованы только качественные материалы премиум-класса.
По словам автора объявления, на стенах выполнено специальное пробковое покрытие, которое создает дополнительную шумоизоляцию. Дополняют интерьер дома две изысканные лестницы.
Территория закрытая, с видеонаблюдением и парковкой во дворе.
В шаговой доступности школы, детские сады, магазины и остановки.
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