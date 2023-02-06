Черную-черную трешку в центре Москвы продают за 99 млн рублей в столице России

Трехкомнатную квартиру в исключительно темных тонах продают за 99 млн рублей в Москве. Она находится на Мытной ул., 7с2. Объявление размещено на «Авито».

Черную-черную трешку с красивым двором продают за 99 млн рублей в Москве

Площадь темного дворца — 122,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 807 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из 17 в ЖК «Английский квартал». Продавцы отмечают его большую территорию в 4 га. Благодаря этому, внутри квартала тихо и спокойно.

«Это уникальный тихий и уютный оазис в центре Москвы, который идеально подходит для прогулок и занятия спортом».

В квартире сделали современный ремонт из натуральных материалов: мрамор, оникс, дерево. Мебель закупали у европейских и американских брендов. Комнаты оформили исключительно в темных тонах, включая интерьер. Чтобы не заглушить свет, владельцы установили различные системы освещения.

Гостиную совместили с кухней, в которой обустроили личный бар. Оформили спальню для родителей и детскую комнату. А в ванной комнате установили душ и ванную на 535 л с воздушным и гидро-массажем, а так же турбомассажем.

В шаговой доступности Нескучный сад, Парк Культуры и отдыха им. Горького. Также поблизости много супермаркетов, кофеен и аптек.

В свою очередь квартиру в светлых тонах и кружевах продают за 16,5 млн рублей в Барнауле. Она находится рядом с БЮИ МВД.