Роскошную трешку с огромной террасой на крыше продают за 43 млн рублей в Москве

Площадь апартаментов, как у настоящего дворца — 115 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 373,9 тыс. рублей.
Квартира занимает 5 и 6 этажи в ЖК «Хороший дом», который построили в 1967 году. Хозяева называют его тихим и спокойным. Они отмечают толстые стены в 60 см, благодаря которым в доме хорошая звукоизоляция.
В апартаментах сделали ремонт в стилях дворцовой классики и рококо. Для них характерны дорогая мебель, позолоченный и посеребренный декор, подчеркнутая роскошь. В гостиной на стене даже повторили картину «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти.
Террасу застелили зеленью и поставили беседку с диванами. Здесь оборудовали зону барбекю и место для общения с видами на город.
Дом находится в пешей доступности от трех станций метро: Полежаевская, Хорошевская и Беговая.
Четырехкомнатную квартиру с большой террасой, на которой поместится еще одна квартира, продают в Барнауле.
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