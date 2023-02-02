2 февраля
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Недвижимость

Роскошную трешку с огромной террасой на крыше продают за 43 млн рублей в Москве

Трехкомнатные апартаменты в стиле дворцовой классики продают за 43 млн рублей в Москве. На крыше находится большая терраса с беседкой. Объявление размещено на «Авито».

Роскошную трешку с огромной террасой на крыше продают за 43 млн рублей в Москве
Роскошную трешку с огромной террасой на крыше продают за 43 млн рублей в Москве
Авито

Площадь апартаментов, как у настоящего дворца — 115 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 373,9 тыс. рублей.

Квартира занимает 5 и 6 этажи в ЖК «Хороший дом», который построили в 1967 году. Хозяева называют его тихим и спокойным. Они отмечают толстые стены в 60 см, благодаря которым в доме хорошая звукоизоляция.

В апартаментах сделали ремонт в стилях дворцовой классики и рококо. Для них характерны дорогая мебель, позолоченный и посеребренный декор, подчеркнутая роскошь. В гостиной на стене даже повторили картину «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти.

Террасу застелили зеленью и поставили беседку с диванами. Здесь оборудовали зону барбекю и место для общения с видами на город.

Дом находится в пешей доступности от трех станций метро: Полежаевская, Хорошевская и Беговая.

Четырехкомнатную квартиру с большой террасой, на которой поместится еще одна квартира, продают в Барнауле.

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