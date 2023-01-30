Трехкомнатную квартиру со средневековым дизайном продают за 73,5 млн в Москве. В ней словно застыло время. Объявление размещено на «Авито».

Средневековую квартиру на Арбате продают за 73,5 млн рублей в Москве

Такие апартаменты впору зажиточному купцу или богатому господину. Площадь квартиры — 95 кв. м, один «жилой квадрат» стоит здесь 773 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из четырех в историческом клубном доме 1917 года постройки.

В трешке сделали ремонт в стиле Средневековья. На стенах восстановили оригинальную кирпичную кладку и украсили старинными гравюрами и картинами. В одной из комнат висит полотно с Леди Годивой. Камин по какой-то причине заложили.

Пол выложили красным кирпичом. Потолок сделали деревянным и раскрасили узорами и орнаментами. Большая часть декора и интерьера сделаны из дерева и камня. Однако из-за средневекового антуража современная техника смотрится неуместно.

Дом находится в сердце Арбата — рядом расположены множество кафе и музеев.