28 января
﻿
Недвижимость

Двухкомнатную уютную квартиру, к которой можно присоединить чердак, продают в Москве за 35 млн

Квартиру с двумя комнатами площадью 70 кв. м продают в Мещанском районе на Малой Сухаревской площади, 1С1.

Квартира в Мсокве.
Квартира в Мсокве.
"Циан".

Светлая видовая квартира продается в центре Москвы. Расположена в красивом фасадном доме в стиле сталинского ампира.

В квартире потолки 3,6 метров, арочные окна, широкие подоконники и вид на исторический центр Москвы, высотки МГУ и МИДа.

Так как жилье на последнем из девяти этаже, есть возможность присоединить еще и чердак. Тогда к площади добавится 67 кв. метров. Также можно установить камин.

Дом после капитального ремонта, с заменой всех коммуникаций и внутренней отделкой качественными материалами. Установлено два новых лифта европейского производителя OTIS.

Светлый, просторный подъезд с высокими потолками около 4 метров. Отдельный выход в чистый и ухоженный двор с детской и спортивной площадками.

Парковка во дворе исключительно для жителей дома, ворота на пультовом управлении.

Кстати, ране мы писали, как в бывшей столичной усадьбе продают трехкомнатную квартиру с атмосферой старой Москвы за 78 млн рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость