Двухкомнатную уютную квартиру, к которой можно присоединить чердак, продают в Москве за 35 млн

Квартиру с двумя комнатами площадью 70 кв. м продают в Мещанском районе на Малой Сухаревской площади, 1С1.

Светлая видовая квартира продается в центре Москвы. Расположена в красивом фасадном доме в стиле сталинского ампира.

В квартире потолки 3,6 метров, арочные окна, широкие подоконники и вид на исторический центр Москвы, высотки МГУ и МИДа.

Так как жилье на последнем из девяти этаже, есть возможность присоединить еще и чердак. Тогда к площади добавится 67 кв. метров. Также можно установить камин.

Дом после капитального ремонта, с заменой всех коммуникаций и внутренней отделкой качественными материалами. Установлено два новых лифта европейского производителя OTIS.

Светлый, просторный подъезд с высокими потолками около 4 метров. Отдельный выход в чистый и ухоженный двор с детской и спортивной площадками.

Парковка во дворе исключительно для жителей дома, ворота на пультовом управлении.

Кстати, ране мы писали, как в бывшей столичной усадьбе продают трехкомнатную квартиру с атмосферой старой Москвы за 78 млн рублей.