25 января
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Недвижимость

Звездную пятирешку в Доме правительства продают за 88 млн рублей в Москве

Пятикомнатную квартиру в Доме правительства продают за 88 млн рублей в Москве. Он известен своими звездными жильцами и большой историей. Объявление размещено на «Авито».

Пятикомнатная квартира в Доме правительства за 88 млн рублей
Пятикомнатная квартира в Доме правительства за 88 млн рублей
Авито

Площадь этой квартиры — 167 кв. м. Стоимость одного квадратного метра — почти 527 тыс. рублей.

Пятирешка находится на 10 из 12 этажей в Доме правительства, который еще называют «Домом на набережной». Прямо по соседству проживают звезды эстрады и деятели культуры: родственники летчика Михаила Водопьянова и актера Алексея Баталова, артисты Геннадий Хазанов, Наталья Андрейченко, Александр Домогаров, певица Глюкоза.

Про этот дом не раз снимали документальные фильмы и освещали в СМИ. Его считают памятником архитектуры конструктивизма. А российские писатели-фантасты не раз упоминали его в своих произведениях.

Благодаря большой известности, в доме провели пожизненный безлимитный интернет. В самой квартире сделали роскошный ремонт в ярких тонах: розовом, синем, пурпурном. Здесь установили теплые полы, акустику в потолок и системы приточной фильтрации.

Из квартиры открываются потрясающие виды на старую Москву, Кремль, Храм Христа Спасителя, Москву реку, памятник Петру I, Патриарший и Каменный мост, Храм Святителя Николая.

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