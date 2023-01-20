20 января
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Недвижимость

Не квартира, а завод. Трешку в стиле лофт продают за 118 млн рублей в Москве

Трехкомнатную квартиру в стиле лофт продают за 118 млн рублей в Москве. Из нее открывается вид на набережную Яузы. Объявление размещено на «Авито».

Трешку в стиле лофт продают за 118 млн рублей в Москве
Трешку в стиле лофт продают за 118 млн рублей в Москве
Авито

Площадь «домашнего завода» — 150 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 786 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из шести. Из окон открывается панорамный вид на сад и набережную Яузы. Рядом находится Серебрянническая набережная.

В квартире сделали ремонт в стиле лофт. Стены в квартире кирпичные, по потолкам тянутся железные трубы, шкафы и лестница выполнены из металла. Поэтому квартира напоминает помещение промышленного цеха.

Высотка потолков — порядка 5 м. Окна — панорамные.

В квартире есть большой холл и просторная светлая гостиная с дровяным действующим камином. А также кухня со столовой, две спальни и два санузла.

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