Пятикомнатную квартиру с интерьером, как в кукольном домике, продают за 285 млн рублей в Москве. Она находится на 1-й переулке Тружеников, 15. Объявление размещено на «Авито».

Кукольный домик в рюшах и бантах продают за 285 млн рублей в Москве

Площадь «кукольного домика» — 415 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 686 тыс. рублей.

Квартира занимает пятый этаж из восьми в клубном доме. Неподалеку разлилась Москва-река, а рядом находится сквер Девичьего поля.

В пентхаусе сделали ремонт из дорогих материалов. На окнах — четырехслойные стеклопакеты, рамы сделаны из дерева Меранти и алюминия с золотой тонировкой. На полу — паркет из дорогих пород.

Квартира украшена в классическом стиле. Потолки украшены росписью, висят хрустальные люстры, на стенах — лепнина. Комнаты обставлены итальянской мебелью, резными стульями. На стенах — объемные портьеры и другие изысканные предметы декора.

В квартире гостиная-столовая-кухня, гостиная с камином, четыре спальни, кабинет, четыре ванные, винотека, домашний кинотеатр.