24 января
﻿
Недвижимость

Кукольный домик в рюшах и бантах продают за 285 млн рублей в Москве

Пятикомнатную квартиру с интерьером, как в кукольном домике, продают за 285 млн рублей в Москве. Она находится на 1-й переулке Тружеников, 15. Объявление размещено на «Авито».

Кукольный домик в рюшах и бантах продают за 285 млн рублей в Москве
Кукольный домик в рюшах и бантах продают за 285 млн рублей в Москве
Авито

Площадь «кукольного домика» — 415 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 686 тыс. рублей.

Квартира занимает пятый этаж из восьми в клубном доме. Неподалеку разлилась Москва-река, а рядом находится сквер Девичьего поля.

В пентхаусе сделали ремонт из дорогих материалов. На окнах — четырехслойные стеклопакеты, рамы сделаны из дерева Меранти и алюминия с золотой тонировкой. На полу — паркет из дорогих пород.

Квартира украшена в классическом стиле. Потолки украшены росписью, висят хрустальные люстры, на стенах — лепнина. Комнаты обставлены итальянской мебелью, резными стульями. На стенах — объемные портьеры и другие изысканные предметы декора.

В квартире гостиная-столовая-кухня, гостиная с камином, четыре спальни, кабинет, четыре ванные, винотека, домашний кинотеатр.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость