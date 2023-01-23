Восьмикомнатную квартиру с зимним садом продают за 290 млн рублей в Москве. Она находится на Минской улице, 1Гк3. Объявление размещено на «Авито».

Квартиру-теплицу с зимним садом продают за 290 млн рублей в Москве

Площадь пентхауса — 640 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 453 тыс. рублей.

Квартира находится на 13 этаже из 16 в кирпично-монолитном доме. Из окна заметны некоторые достопримечательности Москвы.

В пентхаусе три уровня. Каждая комната наполнена светом, благодаря светлым стенам и панорамным окнам. В гостиной полностью застеклена оранжерея. В другой комнате расположен зимний сад с зоной отдыха.

Высота потолков — 3,4 метра. В квартире пять санузлов, семь спален, есть гостиная с кухней, балкон и терраса.

Ближайшие метро — Минская, Ломоносовский проспект, Раменки.

Кстати, в Барнауле продают интересную однушку за 8 млн рублей.