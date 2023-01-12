12 января
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Недвижимость

Четырехкомнатные хоромы в самом центре города продают за 25 млн рублей в Барнауле

Просторную четырехкомнатную квартиру в самом центре города продают за 25 млн рублей в Барнауле. Она находится на Молодежной улице, 3Б. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатные хоромы в самом центре города продают за 25 млн рублей в Барнауле
Четырехкомнатные хоромы в самом центре города продают за 25 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь «четырешки» впечатляет — 143 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 174 тыс. рублей.

Квартира находится на 12 этаже из 16. Окна выходят на две стороны: во двор и на город, который — словно на ладони.

В квартире сделали дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. Владельцы старались продумать все до мелочей. Так гостиную объединили с кухней — их разделяет обеденный стол.

Кроме того в квартире — три спальные комнаты. Одна из них детская — для девочки. Также есть два санузла, сауна, душ, ванная, гардеробная комната.

Рядом с домом находятся площадь Сахарова и администрация. Неподалеку — институты, школы, детские сады и детские развивающие центры.

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