Шикарный дом с личным бассейном и сауной продают за 44 млн рублей в Барнауле

Коттедж довольно большой — 360 кв. м. Один «квадратный метр» стоит здесь 122 тыс. рублей.
Дом стоит на участке в 12 соток. Рядом расположен широкий лес.
В коттедже около четырех этажей. Комнаты уже обставлены красивой мебелью. Сами комнаты оформлены в полуклассическом стиле.
Есть дополнительное помещение с бассейном с теплым полом. Вместимость бассейна — 24 куба. А также сауна и отдельный душ.
В квартире есть все центральные коммуникации: газ, вода, канализация.
Рядом с домом находятся магазины, аптека, детский сад и школа.
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