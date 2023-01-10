Просторный коттедж с теплым бассейном и сауной продают за 44 млн рублей. Он находится в проезде Лесная Поляна, 8В. Объявление размещено на Авито .

Шикарный дом с личным бассейном и сауной продают за 44 млн рублей в Барнауле

Коттедж довольно большой — 360 кв. м. Один «квадратный метр» стоит здесь 122 тыс. рублей.

Дом стоит на участке в 12 соток. Рядом расположен широкий лес.

В коттедже около четырех этажей. Комнаты уже обставлены красивой мебелью. Сами комнаты оформлены в полуклассическом стиле.

Есть дополнительное помещение с бассейном с теплым полом. Вместимость бассейна — 24 куба. А также сауна и отдельный душ.

В квартире есть все центральные коммуникации: газ, вода, канализация.

Рядом с домом находятся магазины, аптека, детский сад и школа.