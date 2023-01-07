Оранжевое настроение. Яркую «апельсиновую» квартиру продают за 6,75 млн рублей в Барнауле

Площадь яркой «апельсиновой» квартиры составляет 64,7 кв. м. Она расположена на четвертом этаже.
В «двушке» есть лоджия. Санузел — раздельный. В объявлении говорится, что в квартире сделан «современный ремонт», с ламинатом, кафелем и натяжными потолками.
«В подъезде всегда очень чисто и красиво», — утверждает продавец.
Оборудованы детская площадка и парковка. В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура.
В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.
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