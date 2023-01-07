7 января
﻿
Недвижимость

Оранжевое настроение. Яркую «апельсиновую» квартиру продают за 6,75 млн рублей в Барнауле

«Двушку» с интерьером в оранжевых цветах продают на Северном Власихинском проезде, 10 в Барнауле. Она находится в кирпичном шестиэтажном доме. Ее стоимость — 104,3 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 6,75 млн рублей. Объявление появилось на «Авито».

Оранжевую «двушку» продают за 6,75 млн рублей на Северном Власихинском проезде, 10 в Барнауле.
Оранжевую «двушку» продают за 6,75 млн рублей на Северном Власихинском проезде, 10 в Барнауле.
"Авито".

Площадь яркой «апельсиновой» квартиры составляет 64,7 кв. м. Она расположена на четвертом этаже.

В «двушке» есть лоджия. Санузел — раздельный. В объявлении говорится, что в квартире сделан «современный ремонт», с ламинатом, кафелем и натяжными потолками.

«В подъезде всегда очень чисто и красиво», — утверждает продавец.

Оборудованы детская площадка и парковка. В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура.

В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость