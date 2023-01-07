Оранжевое настроение. Яркую «апельсиновую» квартиру продают за 6,75 млн рублей в Барнауле

«Двушку» с интерьером в оранжевых цветах продают на Северном Власихинском проезде, 10 в Барнауле. Она находится в кирпичном шестиэтажном доме. Ее стоимость — 104,3 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 6,75 млн рублей. Объявление появилось на « Авито ».

Оранжевую «двушку» продают за 6,75 млн рублей на Северном Власихинском проезде, 10 в Барнауле.

Площадь яркой «апельсиновой» квартиры составляет 64,7 кв. м. Она расположена на четвертом этаже.

В «двушке» есть лоджия. Санузел — раздельный. В объявлении говорится, что в квартире сделан «современный ремонт», с ламинатом, кафелем и натяжными потолками.

«В подъезде всегда очень чисто и красиво», — утверждает продавец.

Оборудованы детская площадка и парковка. В районе, где предлагают жилплощадь, развита инфраструктура.

В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.