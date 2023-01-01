1 января
﻿
Недвижимость

Двухэтажную «четырешку» с дизайнерским ремонтом, личной террасой и потрясающим видом на Барнаул продают за 25,5 млн рублей

В центре Барнаула выставили на продажу двухэтажную четырехкомнатную квартиру по адресу: ул. Партизанская, 105, следует из объявления на «Авито».

Квартира.
Квартира.
avito.ru

Квартира площадью 218,7 кв. м. обойдется новым владельцам в 25,5 млн рублей. В пересчете, это составляет 116 598 рублей за один кв.м.

Квартира располагается на 15 и 16 этажах 16-этажного здания. При этом у нее есть выход на личную террасу с отличным видом на город.

Площадь террасы составляет 80 кв. м, причем эта площадь не входит в общую площадь жилья. Авторы объявления отмечают, что на такой террасе можно разместить бассейн, зону барбекю и т.д.

В квартире сделан свежий дизайнерский ремонт, который завершился в августе 2022 года. В жилье — удобная планировка: кухня площадью 24 кв. м, шикарная гостиная, две спальни, два санузла, гардеробная, подсобные помещения. Высота потолков составляет 3,1 м.

В квартире остается кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель. Имеется панорамное остекление и центральное кондиционирование.

В доме, где расположена квартира имеется консьерж. Двор дома представляет собой закрытую территорию с детской и спортивной площадкой.

Квартира.
Квартира.
avito.ru
Квартира.
Квартира.
avito.ru

Дом располагается в центре Барнаула. В этом районе хорошо развита инфраструктура. В непосредственной близости имеются детские сады и школы, гимназии, ВУЗы, ТРЦ, кафе и лучшие рестораны города. Удобная транспортная развязка.

Авторы объявления также предлагают помощь в одобрении ипотеки.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость