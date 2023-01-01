Двухэтажную «четырешку» с дизайнерским ремонтом, личной террасой и потрясающим видом на Барнаул продают за 25,5 млн рублей

В центре Барнаула выставили на продажу двухэтажную четырехкомнатную квартиру по адресу: ул. Партизанская, 105, следует из объявления на «Авито».

Квартира площадью 218,7 кв. м. обойдется новым владельцам в 25,5 млн рублей. В пересчете, это составляет 116 598 рублей за один кв.м.

Квартира располагается на 15 и 16 этажах 16-этажного здания. При этом у нее есть выход на личную террасу с отличным видом на город.

Площадь террасы составляет 80 кв. м, причем эта площадь не входит в общую площадь жилья. Авторы объявления отмечают, что на такой террасе можно разместить бассейн, зону барбекю и т.д.

В квартире сделан свежий дизайнерский ремонт, который завершился в августе 2022 года. В жилье — удобная планировка: кухня площадью 24 кв. м, шикарная гостиная, две спальни, два санузла, гардеробная, подсобные помещения. Высота потолков составляет 3,1 м.

В квартире остается кондиционер, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель. Имеется панорамное остекление и центральное кондиционирование.

В доме, где расположена квартира имеется консьерж. Двор дома представляет собой закрытую территорию с детской и спортивной площадкой.

Квартира. avito.ru Квартира. avito.ru

Дом располагается в центре Барнаула. В этом районе хорошо развита инфраструктура. В непосредственной близости имеются детские сады и школы, гимназии, ВУЗы, ТРЦ, кафе и лучшие рестораны города. Удобная транспортная развязка.

Авторы объявления также предлагают помощь в одобрении ипотеки.