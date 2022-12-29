«Трешку» с налетом благородной старины продают за 14 млн рублей в Барнауле

Площадь благородной квартиры — 77,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 179 тыс. рублей.
«Трешка» находится на 11 этаже из 14 в новом жилом комплексе.
В квартире сделали дорогостоящий ремонт из качественных материалов. Полы покрыли первоклассным ламинатом, а на лоджии и в коридоре — керамогранитом.
В кухне и гостиной установили французские окна, которые впускают свет и в пасмурную погоду. Повесили эксклюзивные люстры из хрусталя, говорится в объявлении.
Комнаты сделали в нескольких ярких оттенках — темно-синий, красный, зеленый и оранжевый. Квартиру обставили мебелью из натурального дуба. А в гостиной — небольшой камин.
Рядом с домом находятся кафе и рестораны, продуктовые магазины спортивные и СПА-салоны.
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