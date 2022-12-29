«Трешку» с налетом благородной старины продают за 14 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру со старинным интерьером продают за 14 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Никитина, 40. Объявление разместили на « Авито ».

Трехкомнатная квартира, 77 кв. м за 14 млн рублей

Площадь благородной квартиры — 77,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 179 тыс. рублей.

«Трешка» находится на 11 этаже из 14 в новом жилом комплексе.

В квартире сделали дорогостоящий ремонт из качественных материалов. Полы покрыли первоклассным ламинатом, а на лоджии и в коридоре — керамогранитом.

В кухне и гостиной установили французские окна, которые впускают свет и в пасмурную погоду. Повесили эксклюзивные люстры из хрусталя, говорится в объявлении.

Комнаты сделали в нескольких ярких оттенках — темно-синий, красный, зеленый и оранжевый. Квартиру обставили мебелью из натурального дуба. А в гостиной — небольшой камин.

Рядом с домом находятся кафе и рестораны, продуктовые магазины спортивные и СПА-салоны.