Космический корабль. Пятикомнатную квартиру в «инопланетном» доме продают за 14,5 млн рублей в Барнауле

Площадь «космического корабля» — 160 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» 90 тыс. рублей.
Квартира — двухуровневая и занимает предпоследние этажи в доме. Владельцы отмечают, что дом расположен в спокойном районе города. Коммунальные платежи здесь невысокие.
В квартире сделали дизайнерский ремонт. На первом этаже находится гостиная, совмещенная с кухней. Ее отделали в светлых и коричневых тонах. Есть выход на на большую застекленную лоджию с видом на город.
На второй этаж ведет винтовая лестница, выполненная по заказ из дорогих пород дерева. Здесь расположены три изолированные комнаты и большой санузел. Есть гардеробная.
Территория дома закрытая и находится под охраной. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, больницы и продуктовые магазины.
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