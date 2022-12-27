Космический корабль. Пятикомнатную квартиру в «инопланетном» доме продают за 14,5 млн рублей в Барнауле

Большую «пятирешку» продают за 14,5 млн рублей в известном доме, чья верхушка напоминает инопланетную тарелку. Она находится на пр. Ленина, 147В. Объявление размещено на Авито.

Площадь «космического корабля» — 160 кв. м. Стоит один «жилой квадрат» 90 тыс. рублей.

Квартира — двухуровневая и занимает предпоследние этажи в доме. Владельцы отмечают, что дом расположен в спокойном районе города. Коммунальные платежи здесь невысокие.

В квартире сделали дизайнерский ремонт. На первом этаже находится гостиная, совмещенная с кухней. Ее отделали в светлых и коричневых тонах. Есть выход на на большую застекленную лоджию с видом на город.

На второй этаж ведет винтовая лестница, выполненная по заказ из дорогих пород дерева. Здесь расположены три изолированные комнаты и большой санузел. Есть гардеробная.

Территория дома закрытая и находится под охраной. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, больницы и продуктовые магазины.