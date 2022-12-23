23 декабря
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Недвижимость

Совсем зеленая. Новейшую «однушку» с яркой лоджией и прекрасным видом продают за 6,2 млн рублей в Барнауле

Однокомнатную квартиру со свежим ремонтом, в которой еще никто не жил, продают за 6,2 млн рублей в Барнауле. Она находится в новом ЖК «Нагорный» на ул. Аванесова, 44. Объявление размещено на Авито.

Однокомнатная квартира, 48 кв. м за 6,2 млн рублей
Однокомнатная квартира, 48 кв. м за 6,2 млн рублей
Авито

«Однушка» не очень большая, но довольно уютная — 48 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 129 тыс. рублей.

Квартира находится на 10 этаже из 17 в ЖК «Нагорный». Отсюда открывается красивый вид на Обь и мост через нее.

Продавец сделал в квартире современный ремонт в светлых тонах. Застекленную лоджию он выкрасил в ярко-зеленый.

В «однушке» есть ванная комната с душевой кабинкой, кухня с гарнитуром, большая жилая комната и просторная лоджия.

Лоджию можно использовать как вторую комнату, например, в качестве столовой или для отдыха. Здесь сделали теплые полы.

Территория дома находится под охраной, есть детская и спортивная площадки.

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