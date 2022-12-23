Совсем зеленая. Новейшую «однушку» с яркой лоджией и прекрасным видом продают за 6,2 млн рублей в Барнауле

«Однушка» не очень большая, но довольно уютная — 48 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 129 тыс. рублей.
Квартира находится на 10 этаже из 17 в ЖК «Нагорный». Отсюда открывается красивый вид на Обь и мост через нее.
Продавец сделал в квартире современный ремонт в светлых тонах. Застекленную лоджию он выкрасил в ярко-зеленый.
В «однушке» есть ванная комната с душевой кабинкой, кухня с гарнитуром, большая жилая комната и просторная лоджия.
Лоджию можно использовать как вторую комнату, например, в качестве столовой или для отдыха. Здесь сделали теплые полы.
Территория дома находится под охраной, есть детская и спортивная площадки.
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