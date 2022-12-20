Роскошный коттедж с росписью эпохи Возрождения продают за 10 млн рублей в Барнауле

Коттедж действительно очень большой — его площадь составляет 200 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 50 тыс. рублей.
Хозяева строили дом для себя и вложили в него всю душу. Они благоустроили участок, возвели баню и теплый гараж на два легковых автомобиля. Территорию огородили кованным забором и вырастили сад с плодовыми деревьями и виноградником.
Коттедж двухэтажный. Первый этаж украсили в стиле барокко. На потолке — большая роспись с изображением святых и ангелов.
В доме установили умную систему отопления и два сообщающихся газовых котла. Расход — минимальный;
В комнатах сделали теплый пол, температурой которого можно управлять дистанционно. Есть два септика, оборудованные насосами с автоматическим режимом контроля уровня наполнения.
Владельцы продают дом из-за переезда.
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