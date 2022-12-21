Шикарный коттедж с личным бассейном продают за 14 млн рублей в Барнауле

Просторный коттедж с личным бассейном и баней продают за 14 млн рублей в барнаульском микрорайоне Спутник. Он находится на Яблоневой улице. Объявление размещено на Авито .

Площадь коттеджа — 305 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 45,8 тыс. рублей.

Дом двухэтажный, владельцы сделали в нем евро-ремонт. Здесь шесть жилых комнат. Дополнительно есть теплый сухой подвал и веранда.

Дом стоит на большом участке — 20 соток. Свободного места так много, что владельцы даже предлагают построить второй коттедж или другое здание.

На кроме второго дома на участке есть дизайнерская беседка для отдыха, баня, бассейн и гараж. Растет плодоносящий сад и стоит теплица — можно есть собственные овощи и фрукты. Для хранения вкусной снеди есть погреб.

Сам участок украшен декоративными елями.