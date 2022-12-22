22 декабря
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Недвижимость

Трехкомнатную «снежную сказку» продают за 9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, которую украсили к Новому году, продают за 9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Сиреневой улице, 22. Объявление размещено на Авито.

Трехкомнатная квартира, 82 кв. м за 9 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 82 кв. м за 9 млн рублей
Авито

Площадь «снежного королевства» — 82 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 110 тыс. рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из десяти в панельном доме. По словам владельцев, соседи здесь тихие и семейные.

Владельцы сделали в квартире евро-ремонт в светлых тонах. Дизайн напоминает стиль хай-тек. Квартиру уже украсили к наступающему Новому году, и она стала похожа на настоящую снежную сказку.

В «трешке» есть просторная гостиная, небольшая кухня, спальня и детская комната. А также стильная ванная комната.

Рядом с домом находится новая школа, детский сад, бассейн. Школьникам и жителям дома доступен отдельный стадион.

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