Трехкомнатную «снежную сказку» продают за 9 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру, которую украсили к Новому году, продают за 9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Сиреневой улице, 22. Объявление размещено на Авито .

Трехкомнатная квартира, 82 кв. м за 9 млн рублей

Площадь «снежного королевства» — 82 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 110 тыс. рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из десяти в панельном доме. По словам владельцев, соседи здесь тихие и семейные.

Владельцы сделали в квартире евро-ремонт в светлых тонах. Дизайн напоминает стиль хай-тек. Квартиру уже украсили к наступающему Новому году, и она стала похожа на настоящую снежную сказку.

В «трешке» есть просторная гостиная, небольшая кухня, спальня и детская комната. А также стильная ванная комната.

Рядом с домом находится новая школа, детский сад, бассейн. Школьникам и жителям дома доступен отдельный стадион.