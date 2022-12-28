28 декабря
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Недвижимость

Прелести центровой жизни. «Трешку» с необычными комнатами продают за 20 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с необычной архитектурой продают в самом центре города за 20 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Анатолия, 94. Объявление размещено на «Авито».

Трехкомнатная квартира, 240 кв. м. за 20 млн рублей
Трехкомнатная квартира, 240 кв. м. за 20 млн рублей
Авито

«Трешка» весьма просторная — 240 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 83 тыс. рублей.

Квартира трехуровневая и находится в клубном доме. Он небольшой, в нем всего шесть квартир. Владельцы отмечают, что все соседи тихие и вежливые.

Вы как будто живете в своем коттедже в центре города, и все прелести центровой жизни расположены в шаговой доступности", — заявляют продавцы.

Отопление и вода в доме центральные.

В квартире сделали евроремонт в светлых цветах. В проходах установили округлые арки. На последнем этаже несколько комнат находятся под скатной крышей.

В квартире есть огромная кухня, совмещенная с гостиной. На этажах размещены две спальни, гардеробная, кабинет с мансардными окнами и два санузла.

В шаговой доступности от дома расположены вузы, магазины, госорганы, школы и детские сады.

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