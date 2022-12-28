Прелести центровой жизни. «Трешку» с необычными комнатами продают за 20 млн рублей в Барнауле

«Трешка» весьма просторная — 240 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 83 тыс. рублей.
Квартира трехуровневая и находится в клубном доме. Он небольшой, в нем всего шесть квартир. Владельцы отмечают, что все соседи тихие и вежливые.
Вы как будто живете в своем коттедже в центре города, и все прелести центровой жизни расположены в шаговой доступности", — заявляют продавцы.
Отопление и вода в доме центральные.
В квартире сделали евроремонт в светлых цветах. В проходах установили округлые арки. На последнем этаже несколько комнат находятся под скатной крышей.
В квартире есть огромная кухня, совмещенная с гостиной. На этажах размещены две спальни, гардеробная, кабинет с мансардными окнами и два санузла.
В шаговой доступности от дома расположены вузы, магазины, госорганы, школы и детские сады.
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