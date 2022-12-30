Окно в сказку. Чудесную «двушку» рядом с природой продают за 10,2 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру рядом с сосновым бором продают за 10,2 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 35А. Объявление размещено на Авито .

Площадь сказочной квартиры составляет 60 кв. м. Один «квадратный метр» стоит здесь 170 тыс. рублей.

«Двушка» находится на пятом этаже из восьми в новом кирпичном доме. Он введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Рядом простирается сосновый бор, на который можно любоваться из окон квартиры. Особенно вид красив зимой, когда сосновые ветви припорошены снегом.

В квартире сделали дизайнерский ремонт в светлых тонах. Каждая комната составляет 13 кв. м. Кухня же побольше — 20 кв. м. Владельцы предлагают поставить здесь диван, и «будет трехкомнатная евро-квартира».

Лоджию с панорамным окном совместили с кухней — получилась прекрасная обеденная зона с видом на лес.

Дом находится близко к центру. Во дворе находится санаторий «Барнаульский», а через дорогу — лыжная база «Динамо». В соседнем доме — магазины.