11 января
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Недвижимость

Удивительно, но факт. Небольшую «темнушку» хотят продать за 14 млн рублей в Барнауле

В Барнауле продают небольшую трехкомнатную квартиру за 14 млн рублей. Владелец честно признается, что ремонт здесь необходим, однако цену сбавлять не собирается. Объявление размещено на Авито.

Небольшую «темнушку» хотят продать за 14 млн рублей в Барнауле
Небольшую «темнушку» хотят продать за 14 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь «трешки» — 58 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 241 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из девяти в кирпичном доме 1969 года постройки. Он расположен на пр-те Ленина, 96.

В квартире есть гостиная с выходом на балкон, спальня, детская комната и маленькая кухня — 8 кв. м. Вся жилая площадь занимает 40 кв. м.

Владелец отмечает, что небольшой размер квартиры вовсе не минус, а плюс. «Она компактная», — объясняет он.

Судя по фотографиям, в квартире не помешает обновить обои и полы. Продавец сам честно признается — ремонт нужен.

Из плюсов, квартира находится в центре города. Рядом находятся ТРЦ «Пионер», выставочный зал «Город», продуктовые магазины, вузы, больницы и школы.

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