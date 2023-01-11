Удивительно, но факт. Небольшую «темнушку» хотят продать за 14 млн рублей в Барнауле

В Барнауле продают небольшую трехкомнатную квартиру за 14 млн рублей. Владелец честно признается, что ремонт здесь необходим, однако цену сбавлять не собирается. Объявление размещено на Авито .

Небольшую «темнушку» хотят продать за 14 млн рублей в Барнауле

Площадь «трешки» — 58 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 241 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из девяти в кирпичном доме 1969 года постройки. Он расположен на пр-те Ленина, 96.

В квартире есть гостиная с выходом на балкон, спальня, детская комната и маленькая кухня — 8 кв. м. Вся жилая площадь занимает 40 кв. м.

Владелец отмечает, что небольшой размер квартиры вовсе не минус, а плюс. «Она компактная», — объясняет он.

Судя по фотографиям, в квартире не помешает обновить обои и полы. Продавец сам честно признается — ремонт нужен.

Из плюсов, квартира находится в центре города. Рядом находятся ТРЦ «Пионер», выставочный зал «Город», продуктовые магазины, вузы, больницы и школы.