Четырешку со всеми новшествами продают в Барнауле за 15 млн рублей.

Общая площадь квартиры 86,2 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 174 тыс. рублей.
Квартира располагается на последнем, восьмом этаже.
Светлая четырешка находится в ЭКО-Квартале «Парковый».
Внутри сделан дизайнерский ремонт. Использовались только качественные отдельные материалы.
Отделка пола - SPC Alpine FloorChevron. Сантехника - Boheme. На стенах экологичная декоративная штукатурка - Ticiana Deluxe.
Внутри квартиры очень уютно. На одной из стен нанесены фотообои, на которых нарисованы красивые горы и птицы. Все цвета, которые можно увидеть, лаконично сочетаются.
Ранее сообщалось, что ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей.
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