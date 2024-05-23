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Недвижимость

Четырешку со всеми новшествами продают в Барнауле за 15 млн рублей

Уютную и просторную четырехкомнатную квартиру продают в Барнауле за 15 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Парковая, 71.

Четырешку со всеми новшествами продают в Барнауле за 15 млн рублей.
Четырешку со всеми новшествами продают в Барнауле за 15 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 86,2 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 174 тыс. рублей.

Квартира располагается на последнем, восьмом этаже.

Светлая четырешка находится в ЭКО-Квартале «Парковый».

Внутри сделан дизайнерский ремонт. Использовались только качественные отдельные материалы.

Отделка пола - SPC Alpine FloorChevron. Сантехника - Boheme. На стенах экологичная декоративная штукатурка - Ticiana Deluxe.

Внутри квартиры очень уютно. На одной из стен нанесены фотообои, на которых нарисованы красивые горы и птицы. Все цвета, которые можно увидеть, лаконично сочетаются.

Ранее сообщалось, что ухоженный дачный участок с маленьким домиком продают в Барнауле за 1 млн рублей.

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