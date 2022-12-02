Что нам стоит дом поломать. За снос аварийного здания в Барнауле посулили 10 млн

Рекордные цены и ожесточенные торги
Снос предыдущего «рекордсмена» — двухэтажки на ул. Мамонтова, 246 —изначально стоил почти 4,8 млн рублей. Однако в ходе торгов, на которые заявились сразу семеро желающих, цена была сбита до 1,5 млн.
Впрочем, и Смирнова, 79 подрядчики также готовы ломать намного дешевле. За право снести здание на аукционе торговались восемь компаний, которые «уронили» цену до 1,99 млн рублей. Судя по порталу госзакупок, это — как раз средняя цена сноса аварийных домов в Барнауле.
Сколько домов сносят в Барнауле в 2022 году
На портале госзакупок в 2022 году опубликовано почти полсотни (47) тендеров на снос аварийных зданий в Барнауле на общую сумму почти 98 млн рублей. Средняя стоимость ликвидации здания, таким образом, закладывается на уровне примерно 2 млн рублей.
Всего три из всех опубликованных в этом году тендеров оказались дороже 4 млн рублей. Сумму в 3 млн превысили четыре дома, дороже 2 млн оказался снос 17 домов, дороже миллиона — 11, дешевле — 12. Речь идет именно о начальной цене аукционов, фактические контракты, как правило, заключались на меньшие суммы.
По данным администрации Барнаула, в текущем году на территории города снесено 36 аварийных домов, идет работа над сносом еще 33.
Перед сносом дома расселяют
На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Барнауле в 2022 году выделено 1,8 млрд рублей по краевой программе. Председатель барнаульского комитета ЖКХ Денис Ращепкин указал, что в 2022 году расселено 1417 человек из 633 помещений общей площадью 22,3 тыс. кв. м.
Помимо краевой программы, в Барнауле действует муниципальная. По ней в 2022 году из городского бюджета выделено 347,8 млн рублей. Расселено 318 человек из 153 помещений. В следующем году на эти цели мэрия планирует направить 447,8 млн рублей.
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