Что нам стоит дом поломать. За снос аварийного здания в Барнауле посулили 10 млн

Самый дорогой тендер на снос аварийного дома в Барнауле в 2022 году завершился 1 декабря. За ликвидацию трехэтажки 1954 года постройки на ул. Смирнова, 79 городские власти предлагают 9,99 млн рублей.

Рекордные цены и ожесточенные торги

Снос предыдущего «рекордсмена» — двухэтажки на ул. Мамонтова, 246 —изначально стоил почти 4,8 млн рублей. Однако в ходе торгов, на которые заявились сразу семеро желающих, цена была сбита до 1,5 млн.

Впрочем, и Смирнова, 79 подрядчики также готовы ломать намного дешевле. За право снести здание на аукционе торговались восемь компаний, которые «уронили» цену до 1,99 млн рублей. Судя по порталу госзакупок, это — как раз средняя цена сноса аварийных домов в Барнауле.

Сколько домов сносят в Барнауле в 2022 году

На портале госзакупок в 2022 году опубликовано почти полсотни (47) тендеров на снос аварийных зданий в Барнауле на общую сумму почти 98 млн рублей. Средняя стоимость ликвидации здания, таким образом, закладывается на уровне примерно 2 млн рублей.

Всего три из всех опубликованных в этом году тендеров оказались дороже 4 млн рублей. Сумму в 3 млн превысили четыре дома, дороже 2 млн оказался снос 17 домов, дороже миллиона — 11, дешевле — 12. Речь идет именно о начальной цене аукционов, фактические контракты, как правило, заключались на меньшие суммы.

По данным администрации Барнаула, в текущем году на территории города снесено 36 аварийных домов, идет работа над сносом еще 33.

Аварийную двухэтажку сносят на пр. Ленина , 129 к. 2 в Барнауле. 11.10.2022 . Надежда Тарасенко , altapress.ru.

Перед сносом дома расселяют

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Барнауле в 2022 году выделено 1,8 млрд рублей по краевой программе. Председатель барнаульского комитета ЖКХ Денис Ращепкин указал, что в 2022 году расселено 1417 человек из 633 помещений общей площадью 22,3 тыс. кв. м.

Помимо краевой программы, в Барнауле действует муниципальная. По ней в 2022 году из городского бюджета выделено 347,8 млн рублей. Расселено 318 человек из 153 помещений. В следующем году на эти цели мэрия планирует направить 447,8 млн рублей.