Большие трещины. В Барнауле из аварийного дома экстренно эвакуируют жильцов

Аварийный дом на ул. Смирнова, 77Д, который из-за трещины практически разделился на две половины, местные власти решили расселить. Об этом сообщают в городской мэрии.

В двухэтажном аварийном доме ночью 13 ноября с потолка посыпалась штукатурка. Жильцы установили в одной из квартир поддерживающие балки.

Здание 1955 года постройки и признали аварийным еще в 2018 году. Ранее на место происшествия приехала специальная комиссия, все осмотрела, но угроз обрушения не выявила. Также СК провел проверку аварийного дома с огромными трещинами.

Техническое состояние конструкций, стен и перекрытий резко ухудшилось вечером 24 ноября. В мэрии 25 ноября собралась комиссия по предупреждению ликвидации ЧС.

Пункт временного размещения жильцов организовали в центре детского творчества поблизости. По информации мэрии, их сегодня экстренно эвакуируют.

Ранее стало известно, что на ремонт аварийной барнаульской пятиэтажки хотят потратить 6 млн рублей.