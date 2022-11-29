29 ноября
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Недвижимость

Очередную аварийную двухэтажку сносят на Потоке в Барнауле

Аварийный двухэтажный дом сносят в микрорайоне Поток. Он находится по адресу ул. 80 Гвардейской дивизии, 56, пишут на сайте госзакупок.

Ул. 80 Гвардейской дивизии, 56.
Ул. 80 Гвардейской дивизии, 56.
2GIS.

Площадь здания — площадью 563,2 кв.м. Его построили в 1948 году, то есть 74 года. На каждом этаже по три квартиры, в доме два подъезда.

Максимальную цену за работу установили в 2,7 млн рублей.

Подрядчика должны найти уже 1 декабря. Судя по документам, дом и постройки на участке снесут, уберут инженерное оборудование. После работ подрядчик обязан вывезти весь строительный мусор.

Площадь участка, на котором стоит дом — 3 тыс. кв. м.

Ул. 80 Гвардейской дивизии, 56.
Ул. 80 Гвардейской дивизии, 56.
2GIS.

Аварийный дом находится рядом с остановками «Больница Трансмаш», «Училище № 13». Также рядом есть Поликлиника № 3, Горбольница № 8, Школа № 38 и Сквер Химиков.

Что после снова появится на участке — пока не известно.

Ранее из дома на ул. Смирнова в Барнауле эвакуировали жильцов.

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