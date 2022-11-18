Нормальное «аварийное» жилье. Жителей двухэтажки хотят выселить из дома по причине аварийности

Сообщение с жалобой появилось в сообществе 18 ноября. Жители дома двухэтажки пожаловались, что их хотят выселить из якобы аварийного дома.
Ранее дом на улице Песчаная 106а признали аварийным. Жители не согласны с администрацией.
«Они протестовали против этого, показывали целостность дома и доказывали, что все хорошо. Но администрации виднее», — пишет автор сообщения.
Смирившись с решением, жители готовились к выселению через 5−7 лет. Однако накануне им пришло уведомление, которое призывало людей съехать из квартир в ближайшее время. Причина — внезапная угроза обрушения.
Жители переживают, что останутся без крышей над головой и выплат на ближайшие два года. Они подозревают, что дом хотят снести, потому что он находится в центре города.