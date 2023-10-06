6 октября
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Недвижимость

Что за уютная квартира, о которой мечтает каждая семья, продается в Барнауле за 14,8 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру в центре города продают за 14,8 млн рублей. Она располагается по адресу проспект Комсомольский, 40.

Что за уютная квартира, о которой мечтает каждая семья, продается в Барнауле за 14,8 млн рублей.
Что за уютная квартира, о которой мечтает каждая семья, продается в Барнауле за 14,8 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры 130 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 114 тыс. рублей.

Окна выходят на три стороны: во двор, на улицу, на солнечную сторону. Также отмечается, что окна панорамные.

Учитывая то, что четырешка находится на 10 этаже - виды просто прекрасные. Город будто на ладони.

Высота потолков почти три метра.

Вся мебель и техника остается новым владельцам. Продавцы отмечают, что есть холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина и водонагреватель.

Кстати, плюс водонагревателя в том, что когда весной/осенью происходят коммунальные отключения, можно просто подключить его и теплая вода снова пойдет.

Полы сделаны из качественного ламината, а в ванне стоит джакузи. Там вы всегда сможете расслабиться после рабочего дня.

Ранее сообщалось, что градсовет согласился на отклоненный дизайн магазина в центре Барнаула, чтобы не одобрить исправленный.

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