8 апреля
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Недвижимость

Что за уютный двухэтажный коттедж продают за 31,5 млн рублей в Алтайском крае

Объявление о продаже двухэтажного дома с баней за 31,5 млн рублей разместили на «Циан».

Уютный коттедж продают за 31,5 млн рублей в Алтайском крае.
Уютный коттедж продают за 31,5 млн рублей в Алтайском крае.
"Циан"

Современный дом площадью 233 кв. м продают в селе Фирсово. Участок размером 10 соток располагается в 50 метрах от соснового бора.

В доме удобная планировка, которая позволяет рационально использовать пространство. Этот коттедж подойдет для тех, кто любит комфорт и уют.

В самом доме два этажа, несколько санузлов, кухня, гостиная и несколько спален. Все комнаты выполнены в едином стиле — светлые бежевые тона с черными акцентами.

На участке есть уличный туалет, шикарная баня с теплым полом, комнатой отдыха и душевой с джакузи.

На территории участка есть подсветка, система видеонаблюдения, домофон, автоматические ворота и просторный отапливаемый гараж на два автомобиля.

Ранее мы показывали квартиру героя СССР Гридасова, которую продают за 9,7 млн рублей в Барнауле.

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