Чудесная «трешка» с гипнотической кухней и цветущей ванной продается за 11,5 млн рублей в Барнауле

«Трешка» весьма просторная — 101 кв. м. Один кв. м стоит здесь почти 114 тыс. рублей.
Квартира расположена на втором этаже 10-ти этажного кирпичного дома. Это ЖК «Змеиногорский тракт». Он стоит в глубине Ленточного бора, и жильцы могут наслаждаться лесными прогулками. Также жилой комплекс находится в одном из престижных районов города.
Квартиру отремонтировали в классическом стиле. Для него характерны строгая симметрия, нейтральные цвета, отделка и мебель из натуральных материалов.
Сделали повторную стяжку пола, а по всей площади постелили ламинат. Площадь комнат увеличили за счет перестановки стен для более комфортного проживания.
Комнаты изолированы. Кухонная зона выполнена в европейском стиле. Белый цвет, контрастирующий с черным дает кухне более свободный и роскошный вид. Она соединена с гостиной, оформленной в пастельных тонах.
Спальня и детская комната расположены на две стороны квартиры. Детская комната меблирована. Один из плюс — это глубокий шкаф-купе, вмещающий все личные вещи детей.
В квартире имеется два санузла и одна лоджия. А также вместительная гардеробная.
Территория дома огорожена, на ней размещена изолированная детская площадка и наземная парковка. Рядом с домом есть школы, детские центры, супермаркеты и продуктовые магазины.