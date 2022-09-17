Чудесная «трешка» с гипнотической кухней и цветущей ванной продается за 11,5 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатная квартира с цветочной ванной и черно-белой гипнотизирующей кухней продается за 11,5 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Центральный, тракт Змеиногорский, 104П/10. Объявление размещено на « Циан ».

Трехкомнатная квартира, 101 кв м за 11,5 млн рублей

«Трешка» весьма просторная — 101 кв. м. Один кв. м стоит здесь почти 114 тыс. рублей.

Квартира расположена на втором этаже 10-ти этажного кирпичного дома. Это ЖК «Змеиногорский тракт». Он стоит в глубине Ленточного бора, и жильцы могут наслаждаться лесными прогулками. Также жилой комплекс находится в одном из престижных районов города.

Квартиру отремонтировали в классическом стиле. Для него характерны строгая симметрия, нейтральные цвета, отделка и мебель из натуральных материалов.

Сделали повторную стяжку пола, а по всей площади постелили ламинат. Площадь комнат увеличили за счет перестановки стен для более комфортного проживания.

Комнаты изолированы. Кухонная зона выполнена в европейском стиле. Белый цвет, контрастирующий с черным дает кухне более свободный и роскошный вид. Она соединена с гостиной, оформленной в пастельных тонах.

Спальня и детская комната расположены на две стороны квартиры. Детская комната меблирована. Один из плюс — это глубокий шкаф-купе, вмещающий все личные вещи детей.

В квартире имеется два санузла и одна лоджия. А также вместительная гардеробная.

Территория дома огорожена, на ней размещена изолированная детская площадка и наземная парковка. Рядом с домом есть школы, детские центры, супермаркеты и продуктовые магазины.