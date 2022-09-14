14 сентября
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Недвижимость

Маленькая студия продается по цене хорошей «двушки» в центре Барнаула

Студия, площадью 24 кв. м, продается за 4,49 млн рублей на ул. Профинтерна, 28А, в центре Барнаула. Объявление о продаже появилось на «Циан».

Студия, 24 м² за 4,5 млн рублей
Студия, 24 м² за 4,5 млн рублей
Циан

Один «жилой квадрат» здесь стоит 187 тыс. рублей.

Студия находится на 14 этаже из 15 в ЖК «Маяковский». Это новый дом — он был сдан в 2022 году. «Маяковский» построен из кирпича. В подъезде работают два лифта: пассажирский и грузовой.

Пространство студии небольшое, но задействован каждый метр. Кухня занимает 5 кв. м. Установлен практичный гарнитур со встроенной варочной панелью, духовым шкафом, вытяжкой и холодильником. В гостиной стоят телевизор, мебель для TV-зоны, стол со стульями и диван-кровать. В прихожей — вместительный шкаф для одежды.

В санузле уместились стиральная машина, водонагреватель, небольшая ванна с душем, а также зеркало с подсветкой.

Кроме того, оборудована уютная лоджия.

Владельцы студии заявляют, что ремонт в комнатах выполнен из качественных строительных материалов. Во всей квартире — влагостойкое покрытие (пвх) и натяжные потолки. Стены покрыты «стильными дорогими обоями».

В оформлении студии отдали предпочтение светлым тонам. Из-за них пространство визуально кажется больше. Светло-бежевые стены гармонично перекликаются с деревянными элементами интерьера.

В «Маяковском» работают охрана и видеонаблюдение. Обустроен детская площадка и большой зеленый сквер. Развита инфраструктура: в шаговой доступности школы и вузы.

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